C1: Lille patine mais reste en vie, Ronaldo libère Manchester

Lille s'est contenté d'un match nul contre Séville (0-0) qui le maintient en vie dans la course aux huitièmes de finale, mercredi lors d'une troisième journée de Ligue des champions où l'homme providentiel de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a encore frappé contre l'Atalanta Bergame (3-2).

- Groupe G: Lille muet, Salzbourg intraitable -

Une défaite aurait sérieusement hypothéqué les chances de qualification lilloise, mais un match nul n'offre pas pour autant la moindre promesse aux Dogues : incapable de marquer, mais solide défensivement face à Séville, le Losc continue de rêver à un printemps européen.

Avec deux points en trois matches, le compteur n'augmente pas vite, mais celui des opposants non plus. Le Séville FC ne parvient pas à gagner et a enchaîné un troisième match nul de suite dans la compétition, tandis que Wolfsburg est de son côté resté à quai et compte deux points, comme les Nordistes.

La bonne opération du soir est à mettre à l'actif des Autrichiens du Red Bull Salzbourg, auteurs de leur deuxième victoire (pour un nul) obtenue contre le club allemand, dernier de la poule (3-1).

Le jeune attaquant suisse Noah Okafor a inscrit un doublé pour porter Salzbourg en tête du groupe, avec 7 points, soit quatre de plus que Séville.

- Groupe E: Barcelone, lancement poussif -

La victoire était impérative, Barcelone l'a obtenue, à domicile contre le Dynamo Kiev (1-0), mais elle ne risque pas de rassurer grandement les dirigeants, les supporters et l'entraîneur Ronald Koeman, qui restait sur deux déroutes inaugurales contre le Benfica Lisbonne et le Bayern Munich (3-0).

Le seul but de la soirée est venu du défenseur Gerard Piqué, dans un Camp Nou à moitié vide. "On n'a pas le droit de rater autant d'occasions. On joue notre survie dans la compétition, et on se perd en attaque...", a déploré le Néerlandais, qui ne peut que constater les dégâts, avant le "clasico" dimanche : le Barça n'a cadré que 4 tirs en 3 matches de C1.

Seule bonne nouvelle de la soirée côté Blaugrana, la pépite Ansu Fati (18 ans) a prolongé jusqu'en 2027, avec une clause libératoire délirante fixée à... un milliard d'euros.

Le Bayern, lui, avait déjà marqué huit buts en deux rencontres. A Lisbonne, pour la première titularisation de Kingsley Coman en C1 cette saison, il en a ajouté quatre autres (4-0), avec un doublé de Leroy Sané et une nouvelle unité pour Robert Lewandowski (5 buts déjà cette saison).

Au classement, les Bavarois se rapprochent des huitièmes de finale, avec 9 points, soit cinq de plus que Benfica et six unités d'avance sur le Barça.

- Groupe F: Ronaldo s'arrache -

Sans Paul Pogba, remplaçant, mais avec Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford au coup d'envoi, Manchester United a puisé dans ses retranchements pour s'éviter une cinquième défaite en huit matches toutes compétitions confondues, qui menaçait pourtant après une première période terminée sur un score alarmant de 0-2.

Mais face à l'Atalanta, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a pu compter sur sa superstar portugaise. Déjà homme de la délivrance contre Villarreal (2-1), CR7 a récidivé d'une imparable tête à la 81e minute pour donner l'avantage aux Mancuniens, après les buts de Rashford et Harry Maguire.

Ce 137e but en C1 pour Ronaldo replace "Man U" en tête du classement (6 pts), devant Bergame (4 pts) et Villarreal (4 pts), vainqueur des Young Boys de Berne avec un but du jeune Yeremy Pino au jour de ses 19 ans (4-1).

- Groupe H: Chelsea déroule -

Battu à Turin par la Juventus lors de la 2e journée (1-0), Chelsea a repris sa route vers les huitièmes de finale en étrillant les Suédois de Malmö (4-0). Jorginho, en lice pour le Ballon d'Or, a soigné ses statistiques en marquant deux penalties, mais les Blues ont perdu Romelu Lukaku et Timo Werner sur blessure.

Au classement, les tenants du titre (6 pts) restent derrière la Juve (9 pts), victorieuse à Saint-Pétersbourg face au Zenit (1-0).