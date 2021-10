L'entraîneur de Chelsea rassure au sujet de la blessure de Romelu Lukaku

L'attaquant des Diables Rouges et de Chelsea, Romelu Lukaku, touché à la cheville droite lors de la victoire des Blues (4-0) mercredi en Ligue des champions contre Malmö, devrait être absent "quelques jours" selon Thomas Tuchel.

L'attaquant des Blues souffre d'une "torsion à la cheville", a indiqué Tuchel. L'international belge a été touché dans la surface adverse par Lasse Nielsen alors qu'il était passé en force au coeur de la défense suédoise. La faute a été sanctionnée d'un penalty, transformé par Jorginho (21e), mais Lukaku est d'abord resté au sol en se tenant la cheville, puis il a demandé le changement quelques minutes plus tard et il a alors quitté le terrain en boitant. Durant la rencontre de mercredi, l'attaquant allemand Timo Werner est également sorti, 20 minutes plus tard, pour une blessure musculaire.

"Ils seront out quelques jours, je suppose", a estimé Tuchel qui devra "trouver des solutions, pas des excuses" pour gagner sans ses deux attaquants. Avant la rencontre contre Malmö, le technicien allemand avait pointé du doigt la fatigue de sa star belge: "Je crois qu'il a trop joué cet été, et avec l'équipe nationale (...) Je le sens un peu fatigué mentalement", avait dit Tuchel pour justifier le coup de moins bien de son attaquant, qui n'a plus marqué avec les Blues depuis désormais 7 matchs.