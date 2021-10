Le Barça prolonge une autre de ses pépites avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros

Le jeune prodige espagnol Ansu Fati, qui va fêter ses 19 ans le 31 octobre, a prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2027, a annoncé le club catalan mercredi soir après sa victoire 1-0 contre le Dynamo Kiev enLigue des Champions.

"Le FC Barcelone et le joueur Ansu Fati sont parvenus à un accord pour la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2027. La clause de libération est fixée à 1.000 millions d'euros", soit un milliard d'euros, a indiqué le Barça dans un communiqué. Malgré son âge, Fati, dont le contrat précédent expirait l'été prochain, est déjà devenu l'une des idoles du Camp Nou. Il a même récupéré le N.10 laissé libre par la légende argentine Lionel Messi, parti au Paris SG l'été dernier. Victime d'une fracture du ménisque du genou gauche le 7 novembre 2020 contre le Betis Séville, le jeune international espagnol (4 sélections) a subi quatre opérations et est resté écarté des terrains pendant près d'un an.

Le 26 septembre, pour son grand retour, Fati est entré en jeu à la 81e minute et a marqué le but du 3-0 dans le temps additionnel face à Levante, pour la 7e journée de Liga. Et dimanche, pour sa première titularisation depuis sa blessure, Fati a marqué le but du 1-1 puis a provoqué le penalty du 2-1 avant de céder sa place. Mercredi face au Dynamo Kiev, il est entré après la pause (46e), sans se montrer décisif. Il s'agit de la deuxième prolongation de contrat d'envergure scellée par le club catalan, après celle du milieu de terrain Pedri (18 ans) jusqu'en 2026, annoncée jeudi assorti, là aussi, d'une clause de départ fixée à un milliard d'euros.

Avec 13 buts en pro, Ansu Fati est le blaugrana qui a marqué le plus de buts avant ses 19 ans, devant Bojan Krkic (12 buts), et Lionel Messi (7). Sur ses 2.000 premières minutes avec l'équipe première du Barça, Fati a marqué 15 buts, quand Messi en avait marqué 11.