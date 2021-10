Le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2022 prévu le 1er avril prochain

Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2022 de football aura lieu le 1er avril à Doha au Qatar, au lendemain d'un congrès de la FIFA, a annoncé jeudi la fédération internationale de football.



Lors du tirage, les 32 pays seront répartis dans huit groupes de quatre équipes. En plus du Qatar, automatiquement qualifié en tant que pays-hôte, l'Allemagne et le Danemark ont déjà leur billet pour le Mondial 2022. Avec un bilan de 16 points sur 18, la Belgique est elle quasi assurée d'aller au Qatar et devrait être tête de série grâce à sa première place au classement mondial.

Lors du tirage, toutes les nations qualifiées ne seront pas encore connues car des matches de barrages intercontinentaux devront se jouer au mois de juin. Le Mondial 2022 est prévu du 21 novembre au 18 décembre.