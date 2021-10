Arsenal signe le plus jeune joueur de son histoire, âgé de 4 ans seulement (vidéo)

Zayn Ali Salman est déjà un joueur d'Arsenal. Les Gunners ont en effet attiré dans leurs filets le jeune joueur anglais de 4 ans seulement, qui a intégré ces derniers mois la pre-acadmy du club, qui permet à des jeunes enfants de jouer au football en catégories d'âge. Il s'agit du plus jeune joueur jamais repéré par les Gunners.

La BBC lui a accordé une interview exclusive. On y découvre notamment Stephen Deans, en charge de la détection des jeunes joueurs, qui a des mots incroyables au sujet de Zayn, qu'il présente comme un incroyable joueur. "Cet enfant réalise des choses qu’il ne devrait pas savoir faire. La manière dont il tape le ballon, c'est trop fort pour quelqu’un de son âge. J'ai donc appelé un de mes amis qui m'a dit qu'il n'avait que quatre ans. Je me suis dit que ce n'était pas possible et que je devais parler à ses parents", a-t-il expliqué.

Dès ses premiers pas chez les enfants, il a brillé de mille feux et obtenu les faveurs de son coach. Il va dorénavant être suivi de près et formé par Arsenal, qui a obtenu gain de cause malgré l'intérêt d'autres formations étrangères. "Je me souviens que l’infirmière l’avait mis sur le ventre et il a levé la tête et commencé à regarder tout autour. Elle était choquée. Mais le plus impressionnant c'est son équilibre. Il a un équilibre incroyable depuis son plus jeune âge", a raconté le papa de Zayn.

La classe biberon est en place à Arsenal.