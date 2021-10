L'effet Messi n'a pas traîné: en trois heures, l'Argentin a rapporté près d'un million d'euros au PSG

L'arrivée de Lionel Messi a permis au PSG d'obtenir des rentrées économiques intéressantes. Cela s'est traduit très rapidement, puisqu'en trois heures, la pépite argentine avait déjà rapporté des centaines de milliers d'euros à son club.

Recruter Lionel Messi, pour un club, c'est s'assurer de nouveaux revenus commerciaux. C'est compréhensible, tant Messi est adulé autour du monde. Le PSG le savait et misait notamment sur cela pour justifier l'arrivée du joueur. Dès les premières heures qui ont suivi son transfert à Paris, l'effet s'est fait sentir dans les caisses du club.

C'est ce qu'a expliqué Marc Armstrong, le directeur sponsoring du PSG, lors d'une conférence. "J’ai eu un appel du président pour me dire qu’il y avait une forte probabilité que Messi rejoigne le club. On a commencé à travailler le week-end sur des chiffres, à tous les niveaux comme le sponsoring, le merchandising, les hospitalités", a-t-il révélé. Et dès l'annonce, le succès est au rendez-vous.

Les produits dérivés partaient alors comme des petits pains. "On a vendu beaucoup de maillots, de produits dérivés... Tout ça ne paie pas le salaire, mais c’est une part importante du mix", a-t-il dévoilé. Avant de sortir un chiffre: 933.000 euros sont rentrés dans les caisses du club dans les trois premières heures qui ont suivi l'annonce du transfert.

Il n'a en revanche pas précisé où en étaient les rentrées dérivées totales à ce jour.