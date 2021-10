Il a écrasé la Roma à lui tout seul jeudi soir: qui est Erik Botheim, le meilleur ami de Haaland ?

Erik Botheim s'est révélé au Monde entier jeudi soir en livrant une prestation exceptionnelle contre la Roma en Conference League. Son équipe de Bodo/Glint a atomisé 6-1 l'équipe de José Mourinho à la surprise générale avec deux buts et trois assists du jeune attaquant. Le norvégien de 21 ans compte bien suivre la trace de son meilleur ami Herling Haaland.

Le football norvégien semble bel et bien s'être découvert une véritable génération dorée. Après Martin Odegaard d'Arsenal et Herling Haaland, c'est Erik Botheim qui pourrait être la nouvelle pépite du pays. L'attaquant de Boldo/Glimt est d'ailleurs très proche du joueur du Borussia Dortmund.

Amis depuis l'enfance

Botheim et Haaland se connaissent depuis longtemps. Les deux joueurs ont fait leur première apparition dans les équipes de jeunes de la Norvège au même moment. C'était avec les U15 du pays lors d'un match perdu contre la Suède 2-4 le 15 septembre 2015. Ils étaient ce jour-là aligner ensemble à la pointe de l'attaque. Ils vont ensuite gravir les échelons ensemble avec comme sommet l'année 2018 et les U19. Les deux buteurs vont inscrire 13 buts en 9 matchs à deux. Le phénomène Herling Haaland a évidemment inscrit plus de buts (10) mais le duo affichait une entente parfaite. Cette année, la Norvège a terminé 5ème de l'Euro U19 organisé en Finlande en réalisant notamment un nul 1-1 face à l'Italie d'un certain Moise Kean.

Toujours aussi proche aujourd'hui

Même si la carrière de Haaland a décollé plus tôt que celle de son ami, les deux hommes sont toujours très proches aujourd'hui. Ils partent d'ailleurs souvent en vacances ensemble et partagent la passion pour la nature. Au mois de septembre, Botheim a été sélectionné pour la première fois avec l'équipe A. Il a ainsi rejoint son ami de toujours. La prochaine étape de leur amitié, ça sera peut-être comme titulaires côte à côte sous le maillot de l'équipe première de Norvège. Avec des prestations comme celle de jeudi soir, Erik Botheim est en tout cas de plus en plus proche de se retrouver sur le terrain avec son pote en équipe fanion.