Supercoupe d'Europe féminine de basket - Pas de trophée pour Emma Meesseman et Ekaterinburg qui s'inclinent contre Valence

(Belga) Les Russes d'Ekaterinburg se sont inclinées vendredi soir sur le parquet des Espagnoles de Valence (75-68) lors de la Supercoupe d'Europe féminine de basket. Emma Meesseman a bouclé la rencontre avec 6 points (3/7 à 2 points), 7 rebonds et 4 passes en 27 minutes.

La Supercoupe de basket, qui mettait aux prises le champion de l'Eurocoupe (Valence) et le champion de l'Euroligue (Ekaterinburg), a tourné à l'avantage des Espagnoles. À domicile, Valence a rapidement pris les commandes de la rencontre (20-18 et 40-34 à la pause), sous l'impulsion de Rebecca Allen (18 points). Au retour des vestiaires, les Russes revenaient à égalité (60-60) grâce à Jonquel Jones (20 points et 8 rebonds) mais craquaient en fin de match (75-68). (Belga)