Appelé au dernier moment, Zizou Bergs remporte un tournoi à Dubaï (vidéo)

Zizou Bergs n'oubliera pas sa semaine de sitôt. Notre jeune compatriote de 22 ans était engagé à l'European Open d'Anvers en début de semaine. Tournoi dont il n'a pas passé le premier tour, battu en deux manches par Lloyd Harris. Ce qui, en soit, n'était pas un choc, le joueur belge était encore considéré comme un jeune espoir.

Mais alors qu'il s'apprêtait à prendre un peu de repos, le Belge a reçu un coup de téléphone inattendu. Au bout du fil, les organisateurs du Tie Break Tens, un tournoi d'exhibition qui s'organisait cette année à Dubaï. La compétition se cherchait un dernier joueur. Recommandé par des ténors comme Dustin Brown ou Gaël Monfils, Bergs a reçu la dernière invitation. Nous sommes alors jeudi, le tournoi débutant le lendemain, sur une seule journée. En effet, les joueurs s'affrontent des des tie-breaks uniques à 10 points.

Voilà donc Zizou Bergs pressé d'embarquer dans un avion et de se rendre à Dubaï. A peine arrivé, il n'a eu le temps que de s'échauffer avant d'entrer sur le court. Et la magie va opérer: Bergs va faire le show, sortir Monfils, Brown et Fritz pour s'adjuger le trophée. Et une prime de 137.000 dollars, de quoi quasiment doubler, en un tournoi, les gains cumulés dans sa carrière.

Une incroyable aventure !