Nouvelle révolution en vue: le Brésil et l'Argentine pourraient intégrer la Ligue des Nations

Alors que plane la menace d'une Coupe du Monde tous les deux ans, l'UEFA a décidé de contre-attaquer. L'instance européenne du football veut ainsi renforcer le poids de sa Ligue des Nations, dont le dernier Final Four vient de se terminer, faisant de la France le deuxième champion de l'histoire de la compétition.

Selon la Gazzetta dello Sport, deux nations sud-américaines pourraient être conviées pour disputer la compétition: le Brésil et l'Argentine. L'idée étant de donner à la Ligue des Nations une allure plus internationale encore. Mieux que ça, l'UEFA envisage de passer d'un Final Four à un Final Eight, avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale. La Conmebol, soit l'instance sud-américaine du football, serait favorable à ce projet.

Reste maintenant à le boucler rapidement, alors que les premiers matchs sont déjà prévus en juin 2022.