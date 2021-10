Un plan financier colossal pourrait mettre fin aux grandes difficultés d'Anderlecht

Le RSC Anderlecht est dans une situation financière plus que délicate. Le club bruxellois doit composer avec des dettes importantes et ne peut investir de grandes sommes dans le recrutement, notamment. Pour améliorer cela, la direction a préparé un nouveau plan financier.

Et si Anderlecht revenait à flot plus rapidement que prévu ? C'est le but poursuivi par Wouter Vandenhaute, le président du Sporting, qui a préparé une nouvelle charge financière pour se débarrasser des dettes du club. Selon le Laatste Nieuws, 42 millions d'euros pourraient ainsi être investis dans le club dans les prochains mois.

Pour comprendre, intéressons-nous aux différents acteurs qui vont mettre la main au portefeuille. Marc Coucke, d'abord, va annuler une dette importante, à hauteur de 33 millions d'euros, qui lui était due. 18 millions d'euros seront alors intégrés sous la forme d'un capital. Le président Wouter Vandenhaute et le directeur des investissements Geert Duyck injecteront 24 millions d'euros via leur entreprise Mauvavie.

Le tout devrait être ficelé d'ici la fin de l'année. Cela sera suivi d'une restructuration de l'actionnariat, avec notamment 25% des parts détenues par le duo Vandenhaute-Duyck. Une injection financière qui remettrait le club à flot.