Ronaldo avoue avoir failli acheter deux clubs anglais

L'Angleterre aurait pu compter dans ses rangs un président de club de classe mondiale. Son nom ? Ronaldo. Le Brésilien a en effet affirmé avoir rencontré la direction de deux clubs anglais ces dernières années, lui qui avait décidé d'investir dans le football une fois sa retraite entérinée.

"J’avais quelques opportunités. J’ai pu parler avec Brentford et comprendre le business plan, c’était très bien. Il y avait aussi Charlton, une équipe londonienne de troisième division avec une grande tradition et un énorme potentiel", a raconté le Brésilien à Four Four Two. C'est l'aspect financier qui a fait capoter le deal. "Toutes ces opportunités nécessitaient un investissement de plus de 50 millions de livres. Finalement, j'ai acheté Valladolid à un prix plus avantageux tout en conservant la qualité de vie que j'ai à Madrid. Je pense que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre", a-t-il détaillé.

En effet, depuis 2018, Ronaldo est propriétaire du club espagnol, où il dispose de 51% des parts.