Mondiaux de cyclisme sur piste - Shari Bossuyt et Katrijn de Clercq 8e de l'américaine

(Belga) Shari Bossuyt et Katrijn de Clercq ont terminé huitièmes de l'américaine, samedi, aux Championnats du monde de cyclisme sur piste à Roubaix. Les Néerlandaises Amy Pieters et Kirsten Wild ont été titrées.

Pieters et Wild ont totalisé 35 points pour devancer le duo français Clara Copponi/Marie Le Net (30 points) et le duo britannique Katie Archibald/Neah Evans (24 points). La jeune paire belge formée par Bossuyt, 21 ans, et De Clercq, 19 ans, a bien commencé prenant un point dans le premier sprint mais a ensuite reculé au classement. Les deux Belges ont été un moment doublées, terminant ainsi avec un score de -19. La délégation belge à Roubaix totalise pour l'instant quatre médailles d'argent grâce à Lotte Kopecky (élimination et omnium), Kenny De Ketele (course aux points) et Tuur Dens (scratch). (Belga)