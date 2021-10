Les Belges à l'étranger - Leandro Trossard et Brighton impuissants contre Manchester City et De Bruyne

(Belga) Après s'être imposés 1-5 au Club de Bruges en Ligue des Champions, Manchester City a enchaîné avec une deuxième victoire en déplacement en quelques jours lors de la neuvième levée de Premier League. Les Mancuniens, avec Kevin De Bruyne sur le banc une partie de la rencontre, l'ont facilement emporté 1-4 sur la pelouse du Brighton de Leandro Trossard.

Laissé au repos, Kevin De Bruyne a assisté du banc à une partie de la démonstration de son équipe sur le terrain de Brighton, quatrième avant le début du match. L'ancien joueur de Genk est monté au jeu à 13 minutes du terme à la place de Jack Grealish. Contrairement à son équipier en équipe nationale, Leandro Trossard était présent au coup d'envoi, mais n'a rien pu faire face à la maîtrise des hommes de Pep Guardiola qui ont assuré leur victoire en première mi-temps grâce à Ilkay Gundogan (13e) et Phil Foden par deux fois (28e et 31e). Alexis Mac Allister (81e) a réduit l'écart, Riyad Mahrez a fixé le score à 1-4 (90e+5). Au classement, Manchester City avec 20 points s'empare de la deuxième place et revient à deux unités de Chelsea. De son côté, Brighton reste bloqué à la quatrième place avec 15 unités. Dans le même temps, en Allemagne, Dedryck Boyata et le Hertha Berlin se sont imposés 1-0 à domicile contre Monchengladbach. Le défenseur, capitaine des Berlinois, a disputé l'intégralité de la rencontre. Grâce à cette victoire, le Hertha Berlin grimpe à la dixième place du classement avec douze points. (Belga)