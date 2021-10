Mondiaux de cyclisme sur piste - Fabio van den Bossche huitième de l'omnium, Ethan Hayter titré

(Belga) Fabio van den Bossche s'est classé huitième de l'omnium, samedi, aux Championnats du monde de cyclisme sur piste à Roubaix. Le Britannique Ethan Hayter a été titré.

Vice-champion d'Europe tant chez les élites que chez les espoirs, Fabio van de Bossche, 21 ans entamait sa journée par une onzième place sur le scratch, remporté par le Britannique Ethan Hayter. Van den Bossche terminait aussi onzième de la course tempo, également gagnée par Hayter. La course par élimination se soldait par un succès du Néo-Zélandais Aaron Gate, alors que Van den Bossche devait se contenter de la dix-septième place. Hayter abordait l'épreuve finale, la course aux points, avec 114 points, 6 de plus que Gate. Van den Bossche pointait en treizième position avec 48 unités. La course aux points voyait Hayter s'envoler au classement pour décrocher le titre mondial avec 180 points. Gate conservait la deuxième position avec 124 unités. L'Italien Elia Viviani profitait du dernier sprint pour s'emparer du bronze avec 121 points, dépassant sur le fil le Portugais Iuri Leitao (117). Fabio van den Bossche remontait en huitième position avec 78 points. La délégation belge à Roubaix totalise pour l'instant quatre médailles d'argent grâce à Lotte Kopecky (élimination et omnium), Kenny De Ketele (course aux points) et Tuur Dens (scratch). Les Mondiaux de cyclisme sur piste s'achèveront dimanche. (Belga)