Zlatan Ibrahimovic marque le premier autobut de sa carrière (vidéo)

L'AC Milan est toujours invaincu cette saison en championnat après sa victoire 2-4 sur la pelouse de Bologne pour le compte de la neuvième journée de Serie A. Arthur Theate a joué l'ensemble de la rencontre du côté de Bologne, alors qu'Alexis Saelemaekers a débuté sur le banc dans les rangs milanais. Menée 0-2, Bologne a cru à l'exploit en revenant à 2-2 en seconde période, mais Milan, à 11 contre 9, a fini par émerger en fin de rencontre.

Les Rossoneri fêtaient la présence de Zlatan Ibrahimovic dans le onze de base en championnat pour la première fois cette saison. L'attaquant a délivré une passe décisive pour l'ouverture du score de Rafael Leao (16e), avant de compter sur son coéquipier Davide Calabria pour doubler la mise à la 35e minute. Le Suédois s'illustrait également en seconde période en permettant à Bologne de revenir à 1-2 en trompant son propre gardien (49e), avant de confirmer la victoire des siens à la 90e minute de jeu.

Contrairement à la légende suédoise, c'est du banc qu'Alexis Saelemaekers a suivi une partie de la rencontre. L'ex-joueur d'Anderlecht est monté au jeu à la mi-temps. Du côté de Bologne, Arthur Theate débutait pour la troisième fois un match de Serie A, mais n'a pu empêcher la défaite des siens réduits à dix dès la 20e minute à cause de l'exclusion d'Adama Soumaoro, avant que Roberto Soriano ne voie rouge à son tour alors que le score était de 2-2 (58e), Musa Barrow ayant égalisé à la 52e minute. Cette deuxième exclusion allait peser lourd dans la balance et le Diablotin et ses coéquipiers finissaient par craquer dans les dernières minutes (Ismaël Bennacer 84e et Ibrahimovic 90e).

Grâce à cette huitième victoire en neuf rencontres, Alexis Saelemaekers et ses coéquipiers comptabilisent 25 points en tête du classement, soit un de plus que le Naples de Dries Mertens qui doit jouer dimanche sur la pelouse de l'AS Roma. En France, Amadou Onana est rentré à la 85e minute de la rencontre entre Lille et Brest qui s'est achevée sur le score de 1-1 pour le compte de la onzième journée. Au classement, les Lillois occupent la neuvième place avec 15 unités, à douze longueurs du PSG.