Thibaut Courtois se voit bien terminer sa carrière au Real Madrid (vidéo)

Plus en forme que jamais, Thibaut Courtois s'apprête à défier le FC Barcelone, ce dimanche après-midi, dans un Clasico très attendu. Une rencontre que le portier espère remporter pour confirmer, encore et toujours, son statut de numéro un incontestable dans la formation espagnole.

Régulièrement encensé par la presse internationale, Courtois vit une saison faste. Sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2026, il n'imagine pas son futur ailleurs, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à Eleven. "J’espère continuer, mais on sait que ça dépendra de mes prestations et des jeunes gardiens qui peuvent arriver", a expliqué le Diable Rouge. "On verra dans cinq ans, mais j’espère rester. J’ai ma vie ici, j’adore la ville, le climat. Il peut se passer beaucoup de choses en cinq ans, mais si je peux terminer ma carrière dans ce club, ce serait beau. J’espère pouvoir jouer encore quelques années supplémentaires", a-t-il précisé par la suite.

Thibaut Courtois est arrivé au club en 2018. Eden Hazard devrait lui aussi jouer ce clasico.