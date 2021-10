Même The Rock a halluciné: l'incroyable faute d'un gardien américain, qui se transforme en catcheur (vidéo)

Tim Melia s'en sort très très très bien. Le gardien américain du Kansas City a participé à la victoire des siens hier, en MLS, face à Seattle (2-1). Mais il l'a fait en opérant des choix parfois douteux, surtout sur une phase, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

En effet, alors qu'il est en face à face avec un joueur un peu trop collant, le portier américain va littéralement balancer son adversaire au sol dans une prise de catch remarquable. Malgré les plaintes des joueurs, il ne sera jamais exclu et aucune faute ne sera signalée. De quoi faire rire Dwayne Johnson, alias The Rock, qui a validé le geste avec humour. "Je suppose que le joueur en vert s'est relevé et lui a botté le cul, à moins que ses cloches aient sonné", a notamment réagi le célèbre catcheur et acteur.

Des images incroyables.