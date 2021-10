"Je vous parie ce que vous voulez": Pep Guardiola recale un journaliste avec beaucoup d'humour (vidéo)

Manchester City s'est promené, hier, face à Brighton. Les Skyblues, avec Kevin De Bruyne, l'ont facilement emporté 4-1 et continuent de se présenter comme une formation redoutable. Une rencontre réjouissante pour Pep Guardiola et ses hommes, qui avaient déjà mis 6 buts à Bruges en milieu de semaine.

Et pourtant, le club n'a toujours pas recruté de véritable attaquant, après l'échec dans le dossier Harry Kane l'été dernier. C'est là que s'est engouffré un journaliste de Sky Sports, qui a sondé le tacticien catalan sur la nécessité réelle d'engager un joueur à ce poste. Guardiola, légèrement agacé, va alors lui répondre avec humour. "Sky, je vais vous dire quelque chose", débute l'Espagnol. "Un jour, nous perdrons de nouveau et vous me demanderez s'il ne me manque pas un attaquant. Je vous parie ce que vous voulez", a-t-il plaisanté face au journaliste décontenancé.

Il n'a finalement pas répondu à la question.