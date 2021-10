L1: Nice renverse Lyon, Lens se reprend, Rennes enchaîne

Avant le classique entre Marseille et Paris (21h00/19h00), Nice a renversé Lyon (3-2) lors d'une fin de match folle, tandis que Lens a conforté sa deuxième place et Rennes a enchaîné un cinquième succès consécutif, dimanche lors de la 11e journée de L1.

. Nice renverse Lyon

Une semaine après sa défaite à Troyes (1-0), Nice, menée 2-0, a renversé Lyon dans les derniers instants (3-2). L'OL, qui a complètement maîtrisé la rencontre durant 80 minutes, a craqué dans le final et a même fini à dix après l'exclusion de Tino Kadewere (85e).

Les Lyonnais avaient ouvert le score par Karl Toko-Ekambi (35e), servi superbement par Jérôme Boateng, puis Houssem Aouar avait doublé la mise (68e). Mais les Gones ont laissé filer un succès qui leur semblait promis.

L'entrée de Youcef Atal a été déterminante, puisque le latéral droit a d'abord réduit le score (81e), avant de provoquer un penalty transformé par Andy Delort (89e). L'Algérien est aussi à l'origine du troisième but signé Evann Guessand, qui a offert une victoire inespéré aux Aiglons (90e+2).

"On a la maîtrise du match et on pète les plombs, on disjoncte complètement, je ne comprends pas" a pesté le latéral rhodanien Léo Dubois au micro de Prime Video.

Nice est provisoirement remonté sur le podium (3e avec 19 points), tandis que Lyon a subi un coup d'arrêt (8e, 16 pts).

. Lens se reprend devant son public

Lens, qui avait concédé son premier revers de la saison à l'extérieur dimanche dernier à Montpellier, a rebondi et conforté sa place de dauphin du Paris SG en battant largement le FC Metz (4-1).

Les Sang et Or n'ont pas raté leurs retrouvailles avec le public, de retour au stade Bollaert après deux matches à huis clos en raison des incidents survenus lors du derby face à Lille mi-septembre.

Les Artésiens l'ont emporté grâce à des buts de Wesley Saïd (14e, 37e), Ignatius Ganago (83e) et Przemyslaw Frankowski (90e), tandis que Nicolas De Préville avait briévément ramené les deux équipes à égalité (33e).

. Rennes passe la cinquième

Trois jours après leur succès en Ligue Europa Conférence sur la pelouse slovène de Mura (2-1), les joueurs de Bruno Genesio ont arraché leur cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la 3e en L1, en venant à bout de Strasbourg grâce à un but de Nayef Aguerd sur corner (82e).

Les Bretons, qui grimpent provisoirement à la quatrième place avec 18 unités au compteur, ont longtemps buté sur le gardien alsacien Mats Sels, auteur de plusieurs parades déterminantes.

Mais Aguerd, qui s'était montré dangereux à deux reprises (25e, 73e), a fini par trouver les filets strasbourgeois sur sa troisième occasion.

. Troyes enchaîne, Bordeaux et Lorient se neutralisent

Une semaine après sa victoire de prestige face à Nice, Troyes a enchaîné en allant s'imposer (2-1) chez son voisin rémois. Yunis Abdelhamid a ouvert le score (6e), mais l'Estac a inversé la tendance grâce à Mama Baldé (41e) et Xavier Chavalerin (65e).

Bordeaux a ramené un nul important de Lorient (1-1). Les Girondins ont pris les devants grâce au Hondurien Alberth Elis (46e), mais Julien Laporte a égalisé pour les Merlus (76e).