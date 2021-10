Les Belges à l'étranger - Jan Vertonghen et Benfica s'en sortent de justesse à Vizela

(Belga) Benfica et Jan Vertonghen se sont imposés 0-1 à Vizela dans le cadre de la neuvième journée du championnat du Portugal. Les Lisboètes ont inscrit le but de la victoire à la 98e minute par Rafa Silva.

En championnat, le Diable Rouge et son club restaient sur une défaite surprise à domicile contre Portimonense et ont longtemps cru ne pas réussir à redresser la barre sur la pelouse de l'actuel 12e du championnat. Présent à nouveau toute la rencontre, 'Sterke Jan' voyait son équipe perdre encore des plumes avant que Rafa Silva ne marque le but salvateur dans les toutes dernières secondes de jeu (90e+8). Grâce à cette victoire tardive, Benfica reprend la tête du classement avec 24 points, et possède une longueur d'avance sur le duo formé par Porto et le Sporting. (Belga)