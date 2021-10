Ligue 1 - Marseille et le PSG se quittent dos à dos

(Belga) Marseille et le Paris Saint-Germain ont partagé l'enjeu (0-0) dimanche en clôture de la 11e journée du championnat de France.

En première période, deux buts, un de part et d'autre, étaient annulés après intervention du VAR: un but contre son camp de Luan Peres (14e) pour un hors-jeu de Neymar côté parisien et une réalisation d'Arkadiusz Milik pour un hors-jeu de Pol Lirola côté marseillais (21e). En seconde période, Achraf Hakimi a été exclu, à nouveau après intervention du VAR, pour avoir arrêté fautivement Cengiz Under lancé vers le but. Au classement, le PSG trône en tête de la Ligue 1 avec 28 points, sept de plus que son plus proche poursuivant, Lens. Marseille occupe la quatrième place avec 18 unités. (Belga)