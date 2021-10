Un supporter marseillais rattrape Messi en pleine action pour obtenir un selfie (vidéo)

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont adressé dimanche un message à la Ligue de football professionnel (LFP) avant le coup d'envoi du match OM-PSG, avec un immense tifo "LFP MERDA" déployé au Stade Vélodrome.

Le tifo, installé sur tout le Virage Nord du Vélodrome, a été révélé au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. De l'autre côté du stade, dans le Virage Sud, de très nombreux fumigènes ont été allumés.



L'OM a déjà été sanctionné deux fois cette saison par la commission de discipline de la LFP pour des incidents dans les tribunes, d'abord après le match Nice-OM du 22 août, puis après celui joué à Angers le 22 septembre. Depuis ce match, l'OM est sous la menace d'un retrait d'un point au classement en cas de récidive.



En première période, le match a été très brièvement interrompu à cause de quelques projectiles lancés en direction d'un poteau de corner, où le Parisien Neymar s'apprêtait à frapper. Le speaker du stade a fait une annonce au micro, prévenant que le match risquait d'être arrêté en cas de récidive. Au cours de la deuxième période, un spectateur est aussi entré sur le terrain et s'est approché du Parisien Lionel Messi avant d'être évacué par plusieurs stadiers.

Un policier blessé



En dehors du stade, le match a été marqué par quelques incidents, notamment pendant la première période. "Des centaines de personnes ont essayé de rentrer" dans le stade malgré les portes fermées, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, a ainsi indiqué la préfecture de police. Des gaz lacrymogènes ont été tirés et un commissaire a été blessé "en pleine face" et transporté à l'hôpital, a ajouté la préfecture sans préciser la gravité de ses blessures.



Au début de la deuxième période, le calme était revenu et la sortie du stade à la fin du match s'est faite dans la tranquillité. Au total, la préfecture de police a signalé "au moins 12 interpellations pour divers motifs, surtout sur le parvis lors des tentatives d'intrusion et lors du refoulement sur le Prado". Avant la partie, une personne avait aussi été interpellée pour avoir jeté deux fumigènes en direction du car du Paris SG, sans atteindre sa cible, selon la même source.



Vendredi, le président du club Pablo Longoria avait lancé un appel au calme afin que le match de dimanche reste "un instant de football".