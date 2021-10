Coupe Davis: l'équipe de France sans Monfils, avec Humbert et Rinderknech

Le N.1 français Gaël Monfils n'a pas été sélectionné pour la phase finale de la Coupe Davis, a annoncé lundi le capitaine de l'équipe de France Sébastien Grosjean, qui a préféré retenir les jeunes Ugo Humbert et Arthur Rinderknech.

Sont également sélectionnés Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule réunit 18 nations sur une dizaine de jours (25-5 décembre), entre Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), et débute par une phase de poules. La France y affrontera la Grande-Bretagne et la République tchèque, à Innsbruck.

Humbert, 29e mondial à 23 ans, est sélectionné pour la première fois en Coupe Davis - et dans la peau du N.1, a précisé le capitaine -, tout comme Rinderknech (65e, 26 ans), lui grimpé de plus de cent places depuis le début de la saison.

Grosjean a justifié son choix par "l'envie de faire un mélange de jeunes joueurs, comme Ugo et Arthur, et (de joueurs) avec de l'expérience" lors d'une visioconférence. Quant à Monfils, "il comprend mon choix", a-t-il déclaré.

"C'est vrai qu'Ugo a une période un peu difficile depuis les JO, mais jusqu'aux JO il a eu de très bons résultats. L'indoor, c'est une surface qu'il apprécie, c'est également une compétition qu'il aime, même s'il était juste +sparring+ en 2019, a expliqué Grosjean. Il a vraiment envie de défendre les couleurs de l'équipe de France, il est vraiment très motivé."