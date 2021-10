Quarantaine, distance, vaccin: Pékin dévoile ses règles strictes pour les JO d'hiver

Le Comité international olympique (CIO) a publié les "playbooks" envu des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février). Elles contiennent les règles qui s'appliqueront aux athlètes, aux officiels et aux journalistes, entre autres, en matière de mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19. Les mesures sont en grande partie les mêmes que celles édictées pour les JO de Tokyo, l'été dernier.

Le CIO, en consultation avec le gouvernement chinois, a notamment précisé à quoi peuvent s'attendre les athlètes qui subiraient un test de dépistage du coronavirus positif pendant les Jeux et qui devront se mettre en quarantaine dans un hôtel. Il y a eu beaucoup d'agitation à ce sujet à Tokyo. Les athlètes dans ce cas avaient été enfermés dans leurs chambres dans la capitale japonaise, n'avaient pas été autorisés à sortir et n'avaient pas reçu de visiteurs.

À Pékin, les athlètes contrôlés positifs seront en tout cas autorisés à recevoir la visite de superviseurs et une aide psychologique sera également disponible. Ils seront nourris trois fois par jour mais toujours pas autorisés à sortir. Le gouvernement chinois déterminera la durée de la quarantaine. La Chine exige plus ou moins que les participants aux Jeux Olympiques d'hiver soient vaccinés contre le coronavirus. Les personnes qui viennent à Pékin sans être vaccinées doivent passer trois semaines en quarantaine à leur arrivée.

Les playbooks indiquent qu'une période de quarantaine n'est pas nécessaire si le participant a été entièrement vacciné au moins deux semaines avant le départ. À Pékin, les athlètes doivent garder une distance minimale de 2 mètres avec les autres. Ils ne peuvent enlever leur masque que pendant les entraînements et les compétitions et lorsqu'ils dorment, mangent, boivent ou sont seuls. Tous les participants aux Jeux de Pékin doivent rester dans une "bulle" olympique. Cela signifie qu'ils ne peuvent visiter que les sites olympiques et utiliser les transports olympiques.