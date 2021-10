Luka Elsner et Yannick Ferrara, deux entraîneurs du Standard qui ont tout misé sur la Coupe de Belgique

Trois semaines seulement après son arrivée sur le banc du Standard, Luka Elsner n’a pas le droit à l’erreur lors de son entrée en lice en Coupe de Belgique. L’ancien technicien courtraisien sait que cette Croky Cup constitue le chemin le plus court pour son équipe pour disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

De plus, le club liégeois se retrouve dans une position inconfortable en championnat (13ème après 12 rencontres) et il lui sera difficile de décrocher un ticket européen par ce biais.

La même saison qu’en 2016 ?

Souvenez-vous il y a six ans, Slavoljub Muslin était remercié en début de saison par la direction liégeoise avant que celle-ci nomme Yannick Ferrera pour lui succéder quelques jours plus tard. Ferrera, comme Elsner, avait lancé son mandat par un partage 2-2 face à OHL et par une phrase piquante à l’attention de ses joueurs: "on a joué comme des gamins de merde insolents". Ferrera a rencontré énormément de difficultés en championnat (il a même occupé la position de lanterne rouge après une défaite à domicile contre Westerlo) mais son parcours en coupe fut, en revanche, couronné de succès.

En effet, après une victoire 2-1 en finale face au FC Bruges, il a permis au Standard de remporter sa 7ème Coupe de Belgique et, d’ainsi, qualifier le club pour la Ligue Europa la saison suivante. Elsner qui a, quant à lui, succédé à Mbaye Leye pourra s’en inspirer d’autant que la Coupe a souvent souri aux Rouches ces dernières années (deux titres et une finale lors des six dernières éditions). Les débuts d’Elsner en championnat ont été laborieux puisqu’il n’a pas réussi à prendre l’ascendant sur Louvain et le Cercle. C’est la première fois qu’un coach du Standard n’a pas obtenu la moindre victoire lors de ses 2 premiers matchs depuis un certain…Yannick Ferrera !

Des Hurlus perdus

L’adversaire de ce 1/16ème de finale se nomme Mouscron et traverse une grosse crise. Sur le plan comptable, d’abord, les mouscronnois n’ont pas encore gagné depuis le début de la saison de D1B. Ils n’ont décroché que 3 maigres unités lors de leurs 9 premiers matchs et ne sont pas encore parvenus à quitter cette dernière place au classement.

Enzo Scifo en a d’ailleurs fait les frais et a été remplacé au poste de T1 par José Jeunechamps, ex coach intérimaire du…Standard ! Les frères Emile et Mbo Mpenza, respectivement directeur du football et T3 ont également été contraints de faire leurs valises. C’est donc dans un climat d’instabilité que les Hennuyers aborderont cette rencontre avec l’espoir de stopper l’hémorragie.

Cette rencontre sera à suivre dès 20h sur Club RTL et RTL Play.