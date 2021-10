Euro de korfbal - La Belgique débute par un large succès sur la République tchèque

(Belga) La Belgique, deuxième nation mondiale, a commencé l'Euro de korfbal par une large victoire 23-5 sur la République tchèque (IKF-7), lundi, au Boeckenberg Sportcenter de Deurne.

Dans l'autre match du groupe B, l'Allemagne a battu la Catalogne 25-14. Mardi (19h15), les Belgian Diamonds affronteront l'Allemagne (IKF-5) et mercredi (15h45) la Catalogne (IKF-11). L'autre poule comprend les Pays-Bas (IKF-1), tenants du titre, le Portugal (IKF-6), l'Angleterre (IKF-8) et la Hongrie (IKF-10). Lundi, les Pays-Bas ont dominé l'Angleterre (29-9) et le Portugal s'est joué de la Hongrie (19-13). Les deux premiers de chaque groupe avancent en demi-finales, qui se joueront, comme la finale, à la Lotto Arena d'Anvers. Il s'agit de la huitième édition de l'Euro. Toutes les éditions précédentes ont été remportées par les Pays-Bas. La Belgique a terminé cinq fois deuxième et une fois troisième. (Belga)