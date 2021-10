La Louvière - Anderlecht: deux équipes invaincues depuis plus d'un mois

Les deux équipes s'affrontent ce mercredi soir en 16ème de finale de la Coupe de Belgique. Un match à regarder en direct sur RTLsport.be, Club RTL et RTLPlay.

Le 18 mai 2008, les Bruxellois soulevaient leur 9ème Coupe de Belgique à l’issue d’une finale à rebondissements face à La Gantoise. Les Buffalos avaient, en effet, mené 1-0 puis 2-1 avant de finalement s’incliner sur le score de 2-3. Depuis, Anderlecht s'est contenté d'une finale perdue en 2015 face au Bruges de Michel Preud’homme et d'un certain Lior Refaelov (devenu Mauve cette saison).

Anderlecht est invaincu depuis deux mois en championnat mais La Louvière fait presque aussi bien. Les hommes de Frédéric Taquin n’ont plus enregistré la moindre défaite depuis un mois et demi. Mieux encore, les Hennuyers restent sur une série de 24/27 en championnat et sont les leaders autoritaires de leur série. Les Loups (qui fêteront leurs 110 ans d’existence l’année prochaine) évoluent en D2 amateurs et rêvent d’un exploit contre un club de l’élite. La saison passée, il s’en est fallu de peu puisque la RAAL a accroché l’Antwerp en 1/16ème de finale avant de finalement s’incliner 2-1.

Cette rencontre sera à suivre à partir de 20h sur Club RTL et RTL Play.