Eden Hazard peut-il toujours être le meilleur joueur du Real Madrid? "Bien sûr" répond Ancelotti

L'entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est passé devant la presse à la veille du match du Real contre Osasuna. L'Italien a abordé de nombreux sujets dont celui, toujours épineux, d'Eden Hazard.

Au niveau des bonnes nouvelles, Ancelotti affirme qu'Hazard va bien et qu'il est prêt à jouer tout en étant capable de s'intégrer dans le système en 4-3-3 actuellement en place au Real. "La position de Hazard est assez claire. Il peut jouer comme ailier gauche, attaquant ou deuxième attaquant. Il est prêt. L'important est que le joueur soit motivé à travailler pour jouer. C'est le cas et son heure viendra."

Le Real Madrid se remet à peine du Clasico joué et gagné 1-2 dimanche sur la pelouse du FC Barcelone. En enchaînant un deuxième match à peine trois jours plus tard, Ancelotti compte bien faire tourner son effectif, ce qui offrirait une nouvelle chance à Eden de briller. Un journaliste a demandé au T1 pourquoi Hazard n'avait pas encore le statut de star au Real comme l'ont Benzema, Modric et autres. "Parce qu'il est arrivé plus tard que d'autres joueurs et qu’il a eu beaucoup de blessures", répond Ancelotti. "Petit à petit il revient à son meilleur niveau. Il va s'améliorer et jouer plus qu'il ne le fait maintenant." Une dernière phrase pleine d'espoir de la part de l'entraîneur.

La dernière déclaration du coach sur notre compatriote est plus énigmatique. Un journaliste cherchait à savoir si Eden peut encore être un des meilleurs joueurs du Real. La réponse d'Ancelotti est partagée entre l'affirmatif et le fait qu'il décide tout bonnement de ne pas le faire jouer. "Bien sûr qu'il peut. Il a absolument tout. Il doit tenir son rang, mais il en a toutes les caractéristiques : qualité, motivation… C’est juste qu’il arrive parfois que l’entraîneur préfère faire jouer d’autres joueurs."

Si l'entraîneur en question décide de prolonger le séjour d'Eden sur le banc indéfiniment, l'éventualité d'un transfert de fin de saison n'est pas à exclure.