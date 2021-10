Thorgan Hazard propulse Dortmund en 8e de finale de la coupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne mardi soir en éliminant Ingolstadt, pensionnaire de division 2, sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Thorgan Hazard en seconde période.

Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires, alors que Thorgan Hazard prenait place sur le banc au coup d'envoi. Le BVB évoluait sans son phénomène Erling Haaland, absent de la feuille de match.

Monté au jeu pour Meunier à la 71e alors que le score était de 0-0, Thorgan Hazard ouvrait la marque une minute plus tard, avant d'inscrire un doublé à dix minutes du terme pour envoyer le BVB au prochain tour.

Ça passe également pour Dedryck Boyata et le Hertha Berlin qui se déplaçaient un peu plus tôt sur la pelouse de Preussen Munster, équipe de Regionalliga, l'équivalent de la quatrième division. Le club de la capitale allemande prenait rapidement l'avance via Stevan Jovetic (3e) avant que le Petit Poucet n'égalise à cinq minutes du repos. Un carton rouge dans les arrêts de jeu de la première mi-temps rendait la tâche très compliquée pour les locaux qui craquaient logiquement en seconde période (Belfodil à la 79e et Richeter à la 83e).