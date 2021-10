FIBA Europe Cup - Le Sporting Portugal s'impose face à Ionikos dans le groupe d'Anvers et de Mons

(Belga) Les Portugais du Sporting Portugal se sont imposés, mardi soir, face aux Grecs d'Ionikos (87-54) pour le compte de la 3e journée du groupe F (avec Anvers et Mons) de la FIBA Europe Cup.

Après un premier quart-temps disputé (18-18), les Portugais ont pris les commandes de la rencontre durant le 2e acte, remporté 20-12, pour virer à 38-30 à la pause. En confiance, les locaux, emmenés par Josh Martin (15 points et 10 rebonds), continuaient sur leur lancée dans un 3e quart à sens unique (27-15) pour faire 65-45 après 30 minutes. Les Portugais géraient le quatrième quart-temps (22-9) pour s'imposer facilement 87-54 et remporter leur deuxième match dans la compétition. Au classement, le Sporting Portugal prend provisoirement la tête du groupe F avec un bilan de 2 victoires pour une défaite. Suivent Anvers (2-0), Ionikos (1-2) et Mons (0-2). Ce mercredi, Mons se déplace à Anvers pour le compte de la 3e journée de la compétition. Les deux premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le deuxième tour de la compétition.