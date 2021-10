L'emblématique joueuse américaine Carli Lloyd fait ses adieux internationaux à 39 ans

(Belga) Carli Lloyd a fait ses adieux à la sélection à 39 ans, mardi lors de la victoire 6-0 des Etats-Unis sur la Corée du Sud en match de préparation.

Sa 316e et dernière sélection avec l'équipe nationale (134 buts) a pris fin à la 65e minute, lorsqu'elle a été remplacée par une autre grande figure de Team USA, Alex Morgan, à l'Allianz Field de Saint Paul, Minnesota. Lloyd, double championne du monde et deux fois médaillée d'or olympique avec les Etats-Unis, a embrassé chacune de ses coéquipières avant de quitter le terrain en saluant le public. Lloyd, qui fit ses débuts en sélection lors d'un match contre l'Ukraine le 10 juillet 2005, est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du football féminin. Elle est la seule joueuse à avoir réalisé un triplé en finale d'une Coupe du monde, réussissant cet exploit durant les 16 premières minutes de la finale de 2015 remportée contre le Japon 5-2. Joueuse FIFA de l'année à deux reprises, en 2015 et 2016, Lloyd a également marqué les buts gagnants lors des finales des Jeux olympiques de 2008, lorsque les Etats-Unis ont battu le Brésil (1-0 après prolongation), et de 2012, son doublé assurant le sacre aux dépens du Japon (2-1). (Belga)