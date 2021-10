Scandale en France: un dirigeant pète un plomb et impose un test d'alcoolémie à un arbitre

Le malaise de la semaine nous vient tout droit de France. C'est le journal La Montagne qui nous informe d'une situation étonnante survenue lors de match des U18 opposant le SCAC et le Groupement Haut Cher, en Départemental 2. Un match en apparence classique mais qui a mal tourné pour l'arbitre de la rencontre.

En effet, un dirigeant du SCAC, furieux des décisions de l'arbitre, a totalement perdu le contrôle. Fâché, il a en effet appelé la police, affirmant que l'homme au sifflet dégageait une forte odeur d'alcool. Des agents ont donc débarqué au stade pour lui imposer un éthylotest, qui s'est avéré négatif. Les adversaires, surpris et choqués, ont soutenu l'arbitre et refusé de signer la feuille de match, allant ainsi à l'opposé des décisions du SCAC.

L'arbitre serait sous le choc. De son côté, l'instance des arbitres de l'Allier a condamné ces incidents. "C'est inqualifiable et intolérable. Nous vivons dans un monde de fous. On atteint des sommets et l’Unaf monte au créneau pour dénoncer l’attitude de certains dirigeants qui ont complètement perdu la tête", a-t-elle écrit dans un communiqué. La commission de discipline locale se chargera du reste.