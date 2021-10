Cristiano Ronaldo va devoir raser une partie de son manoir

Cristiano Ronaldo vit une bien mauvaise semaine. Après la débâcle face à Liverpool, le Portugais est cette-fois confronté à un problème d'ordre immobilier. En effet, le journal AS nous apprend que la justice portugaise est intervenue pour lui demander... de raser une partie de sa maison.

Le joueur aurait construit deux éléments sans permis. Cela concerne un terrain de tennis et une annexe. Sans ces permis, il lui est interdit de bâtir. La région a donc décidé d'exiger la démolition de ces deux parties avant mars 2022. "Cristiano Ronaldo nous a présenté un projet pour approbation et a fini par construire une propriété qui a ensuite été approuvée, mais il a aussi construit en dehors de la zone autorisée et, bien que ce ne soit pas significatif, c’est illégal", a reconnu Manuel Tibo, le maire de la région.

C'est la deuxième fois qu'il fait la même erreur: Ronaldo avait déjà dû raser une verrière dans une autre de ses maisons, pour les mêmes raisons.