La liste aurait fuité: découvrez qui aurait remporté le Ballon d'Or (photo)

Et si le futur Ballon d'Or était déjà connu ? Depuis quelques heures, une liste du classement de la récompense footballistique la plus prestigieuse au monde circule sur les réseaux sociaux. On y découvre les noms de ceux qui ont lutté jusqu'au bout pour obtenir le trophée.

Et ce serait dès lors Robert Lewandowski qui ressortirait gagnant. Il devancerait Lionel Messi et Karim Benzema. Mohamed Salah et Jorginho complèteraient le top 5. Un seul Belge y figure: Kevin De Bruyne, installé en dixième place. Le résultat officiel sera communiqué le 29 novembre. Rappelons que le prix n'avait pas été décerné l'an dernier.