XV de France: la tentation de l'association Jalibert-Ntamack

Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack, voire les deux ensemble? Concurrents pour le poste d'ouvreur du XV de France, le Bordelais et le Toulousain ont été associés à l'entraînement cette semaine à Marcoussis, le second glissant au centre pour offrir une alternative susceptible d'être expérimentée lors des tests automnaux.

Ntamack (22 ans, 20 sélections) s'était emparé du N.10 des Bleus lors de la Coupe du monde 2019 au Japon et était resté le titulaire au poste dans l'esprit du sélectionneur Fabien Galthié jusqu'à sa double fracture de la mâchoire en décembre dernier.

Car Jalibert (22 ans, 12 sél.), après un intérim concluant en Bleu en l'absence de son rival, a continué de monter en puissance avec l'UBB, si bien que les cartes sont rebattues en ce début de saison.

A Marcoussis, c'est d'ailleurs lui qui portait la chasuble bleue de N.10 dans l'équipe des potentiels titulaires lors des deux entraînements collectifs ouverts à la presse mardi et mercredi.

Ntamack, lui, avait le N.12 de trois-quarts centre, un poste qu'il occupe ponctuellement au Stade toulousain et où il évoluait en équipe de France des moins de 20 ans lors de son sacre mondial de 2018.

"On en parle ensemble, mais pour le moment, je ne sais pas s'il y a des trucs actés ou pas", a dit l'ailier Matthis Lebel, son coéquipier à Toulouse, à propos de "l'émulation" avec Jalibert.

"Il faut tirer le meilleur de ces deux joueurs. Si c'est ensemble ou pas ensemble, ce n'est pas à moi d'en décider", a ajouté le néophyte en équipe de France.

- Deux buteurs -

L'entraîneur du Stade toulousain Ugo Mola avait lui trouvé "dommage de ne pas les mettre plus souvent ensemble sur le terrain" en équipe de France, lorsqu'il avait été interrogé sur le sujet en avril avant une demi-finale de Coupe d'Europe remportée par son club face à l'UBB.

Jusqu'ici, Jalibert et Ntamack n'ont partagé que quelques minutes de jeu en fin de match lors du Tournoi des six nations 2020 au pays de Galles (victoire 27-23), lorsque le Bordelais avait remplacé l'ailier Teddy Thomas.

Mais l'occasion de disposer sur le terrain de plusieurs joueurs à l'aise au pied peut offrir des perspectives, encore plus avec l'arrivée cette saison de la nouvelle règle dite du "50-22". Dorénavant, une équipe qui tape le ballon indirectement en touche dans les 22 mètres adverses, depuis son camp, récupère le bénéfice du lancer en touche.

- " Facteur X" -

L'ancien ouvreur de Clermont Brock James, aujourd'hui dans le staff des Ospreys, jugeait lui aussi intéressant d'associer les deux joueurs. "Matthieu, c'est un facteur X. Tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Et j'ai vu beaucoup de maturité dans le jeu de Ntamack. Je pense qu'ils peuvent très bien jouer ensemble", expliquait-il au printemps dans un entretien à l'AFP.

"Je pense que 10 et 12, ce serait très intéressant, un peu comme George Ford et Owen Farrell avec l'Angleterre", avait-il ajouté.

"Les différences entre eux (Jalibert et Ntamack) ne sont pas fondamentales", a estimé de son côté le demi de mêlée et néo-capitaine des Bleus Antoine Dupont mardi lors d'une conférence de presse.

"J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec les deux, notamment pendant la blessure de Romain la saison dernière. Ils ont des profils assez similaires, très portés sur l'offensive, très joueurs. Je connais évidemment mieux Romain puisqu'on joue ensemble en club, mais on s'entend bien aussi avec Matthieu", a poursuivi le N.9 de Toulouse.

Avant de laisser échapper une possible indiscrétion sur le dispositif du XV de France le 6 novembre à Saint-Denis contre l'Argentine: "Peut-être que si je joue avec Matthieu, Romain ne sera pas très loin non plus".