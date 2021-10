La Louvière-Anderlecht EN DIRECT : complètement dépassés, les Loups sont sous l'eau à la pause (1-4)

Le Sporting d’Anderlecht se déplace au Tivoli en seizième de finale de la Croky Cup. Une rencontre qui sent bon la D1 d’il y a quelques années.

-> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

Le direct

45+4' - C'est la pause. Abreuvez-vous parce qu'on a pas chômé en première période.

45 - 1-4 ! C'est le doublé pour Zirkzee. Les Louvièrois sont en train de sombrer.

39' - ET DE 3 ! C'est Refaelov qui est à la conclusion d'un beau mouvement côté droit. Il parvient alors à placer dans le plafond.

35' - PENALTY ! Murillo fait une faute stupide dans la surface. Franco le donne. Et il marque !

32' - LE BREAK ! Hoedt fait 0-2 de la tête, sur une reprise coupée maîtrisée. Le break est fait.

30' - OH ! Grosse occasion louviéroise ! Louagé est bien servi en profondeur, mais il ne cadre pas. En tribune, une fan enchaîne les cris depuis le début, c'est impressionnant.

26' - Les Anderlechtois sortent bien et dominent. Les Loups, eux, ont du mal à aller vers l'avant.

20' - LE PREMIER BUT ! C'est Zirkzee qui ouvre la marque pour les Bruxellois. Cullen trouve Murillo, qui sert Amuzu. Le centre arrive finalement à ras de sol à l'entrée du petit rectangle et Zirkzee conclut.

18' - Encore Libertiaux, qui dévie bien un ballon de Refaelov !

16' - Libertiaux sauve La Louvière ! Amuzu est bien servi en profondeur et se retrouve en face à face avec le gardien. C'est le portier qui s'impose.

10' - Magallan loupe sa passe en retrait et retient le joueur louviérois. C'est carton jaune.

6' - Van Crombrugge s'emmêle les pinceaux et concède bêtement le corner. Cela ne donne rien.

3' - L'arbitre suspend la rencontre à cause des fumigènes, qui sont trop nombreux. La visibilité n'est pas bonne. Mais cela ne dure que deux minutes.

0' - On est partis pour ce duel intéressant entre La Louvière et Anderlecht ! Il n'aura fallu que 14 secondes pour voir une première frappe louviéroise, sans danger.

Les compositions

La Louvière: Libertiaux, Denayer, Lazitch, Fiore, Francotte, Vanhecke, Louagé, Matoka, Franco, Azevedo, Soumaré

Anderlecht: Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Magallan, Murillo, Ashimeru, Cullen, Olsson, Refaelov, Amuzu, Zirkzee

L’avant match

La Louvière, qui évolue en D2 amateurs, affronte le Sporting d’Anderlecht en seizième de finale de la Croky Cup. Une rencontre aux allures de duel entre David et Goliath, entre un petit poucet aux dents longues et un club à la recherche de confiance en Coupe.

Un vrai match de coupe, qui promet du suspense et du spectacle. Côté louviérois, on rêve de regoûter à la joie du seul titre glané à l’échelle nationale, en 2003 déjà en coupe de Belgique. A Anderlecht, on veut profiter de cette trêve pour peaufiner les réglages et prendre un peu de confiance après une victoire en championnat.

Coup d’envoi à 20h45.