Espagne: nouvelle déroute pour le Barça, battu par le Rayo de Falcao

Trois jours après le clasico perdu 2-1 à domicile face au Real Madrid, le FC Barcelone s'est incliné 1-0 chez le Rayo Vallecano de Radamel Falcao, mercredi, en match intercalé de la 11e journée de Liga, et stagne à la 9e place du classement.

Le "Tigre" rugit toujours ! Le Colombien Radamel Falcao (35 ans) a puni le Barça, apathique et jamais au niveau sur le terrain du promu de la banlieue madrilène, et qui enchaîne une deuxième défaite consécutive, la quatrième en six matches.

Bousculés dès l'entame, les Catalans ont été surpris à la demi-heure de jeu par l'increvable Colombien : arrivé cet été, Falcao a été lancé en profondeur à la demi-heure de jeu par Oscar Trejo, qui a chipé un ballon dans les pieds du capitaine blaugrana Sergio Busquets au milieu du terrain.

Il a ensuite effacé Gerard Piqué et a accroché le poteau gauche de Marc-André ter Stegen du pied gauche, son 4e but de la saison au Rayo. L'ancien attaquant de Monaco a même eu droit à une ovation à sa sortie à la 76e minute avec le maillot déchiré par l'effort, remplacé par Randy Nteka.

- Depay manque un penalty -

Les Catalans ont eu le ballon de l'égalisation, quand Memphis Depay a provoqué un penalty à la 72e après un accrochage dans la surface avec le passeur décisif, Oscar Trejo... mais le Néerlandais a vu sa frappe stoppée par le gardien macédonien du Rayo Stole Dimitrievski.

Une soirée à oublier pour les Catalans, amorphes d'entrée de jeu. Dès la 3e minute, Ter Stegen a même failli être surpris par un lob lointain.

"(Sergio) Agüero a toujours été un buteur, Memphis (Depay), cela fait des années qu'il marque 15-20 buts par saison... Ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas le jeu... C'est un problème de ne pas marquer de buts", a pointé Koeman après le match.

Même si le président Joan Laporta avait apporté son soutien à Ronald Koeman avant le match aller face au Benfica Lisbonne en C1 (perdu 3-0), la place de l'entraîneur néerlandais, chahuté par des supporters à la sortie du Camp Nou dimanche, commence à nouveau à être menacée.

Le Barça n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison, et n'a même plus marqué loin du Camp Nou depuis août.

Distancé en Liga (9e), le Barça aura besoin de trouver un second souffle samedi contre Alavés pour la 12e journée, avant de retrouver la Ligue des champions à Kiev... une compétition où les Catalans sont aussi au bord de l'élimination.