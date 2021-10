Bruges a pris du temps mais s'est finalement débarrassé de Deinze en Croky Cup (vidéo)

Bruges s'est qualifié sereinement, grâce à une victoire 3-0 contre Deinze, qui occupe le milieu du classement de D1B. Les visiteurs ne se sont pas rendus la tâche facile en écopant d'une carte rouge dès le 19e minute pour Djihad.

En deuxième mi-temps, Bruges a déroulé grâce à des buts d'Izquierdo (48e) puis à un doublé de Dost (74e et 77e). Louvain et le Lierse se sont quant à eux neutralisés au bout du temps réglementaire, 1-1, et disputent maintenant les prolongations.