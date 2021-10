ATP Vienne - Sander Gillé se hisse en quarts de finale en double

(Belga) Sander Gillé s'est qualifié pour les quarts de finale du double du tournoi ATP 500 de Vienne, joué sur dur et doté de 1.837.190 euros, mercredi en Autriche. Associé à l'Allemand Dominik Köpfer, Gillé s'est imposé en deux sets 7-6 (4), 6-3 en 1h11 face aux Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin.

En quarts de finale, la paire belgo-allemande affrontera les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic qui forment la tête de série N.1. Eliminés en qualifications par les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler, Gillé et Köpfer avaient été repêchés dans le tableau final en tant que 'lucky loser'. (Belga)