Vincent Kompany, fier de ses hommes, n'a pas voulu faire tourner son effectif (vidéo)

Anderlecht ira en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Mauves ont largement dominé La Louvière pour s'offrir une qualification totalement méritée. Une victoire sérieuse (1-7) qui ravit l'entraîneur, Vincent Kompany. "Le plus important, c'est l'attitude", a-t-il déclaré à notre micro. "On a respecté la coupe, la rencontre et on a été récompensés pour ça. On était complets dans le match. On a pas senti d'énorme différence dans la mentalité des joueurs, c'est le plus important. La mentalité a permis de récompenser nos supporters qui ont fait le voyage".

Pour certains, le coach n'a pas suffisamment fait jouer ses jeunes pousses. Face à La Louvière, le onze de base se rapprochait très fort de ce que l'on voit en championnat. Pour Vincent Kompany, tout cela est logique. "On joue à l'extérieur, le stade est rempli. Le foot, c'est bizarre parfois. Si on donne quelque chose à l'adversaire, avant de le savoir, c'est 4-2 ou 4-3 et ça crée un match dont on avait pas besoin. Les joueurs sont en bonne santé, on a gardé l'équipe qui pouvait nous garder un résultat".