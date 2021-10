Le Bayern coule complètement face à Mönchengladbach (vidéo)

Stupeur en Allemagne: le Bayern Munich a été humilié mercredi soir en 16e de finale (2e tour) de la Coupe nationale, écrasé 5-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach.



Il s'agit de la plus lourde défaite du Bayern en Coupe d'Allemagne, éclipsant un précédent 5-1 en quart de finale à Cologne en 1972.



"Je suis absolument choqué. Nous n'étions tout simplement pas là", a déclaré le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic sur la chaîne allemande ARD. "On s'est laisser dominer dans toutes les situations. Un blackout collectif".



Détenteur du record de victoires dans la compétition (20), le Bayern avait déjà été éliminé à ce stade de la compétition l'an dernier, mais aux tirs au but, face à l'équipe de deuxième division de Holstein Kiel.



Les hommes de Julian Nagelsmann restaient pourtant sur une série impressionnante de douze victoires en treize matches, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu qu'une fois cette saison en championnat, contre l'Eintracht Francfort à domicile (1-2) le 3 octobre.



Au Borussia-Park de Mönchengladbach, le grand club bavarois, pourtant quasiment avec son équipe-type (Kingsley Coman est entré en jeu en seconde période), était mené 3-0 après seulement 21 minutes de jeu !



L'ancien toulousain Kouadio Koné, international français des moins de 19 ans, a ouvert la marque dès la 2e minute d'un plat du pied dans la surface de réparation. Les deux autres français du Borussia, Alassane Pléa et Marcus Thuram, avaient été laissés sur le banc par l'entraîneur Adi Hutter.



Le cauchemar de Neuer



Le défenseur international algérien Ramy Bensebaini a ensuite réussi un doublé, d'une frappe du droit (son mauvais pied) dans la surface (15e) puis sur un penalty sifflé pour une faute de l'international français Lucas Hernandez sur le Suisse Breel Embolo (21e).



Ce dernier a marqué les deux buts suivants (51e, 57e), profitant de largesses aussi inexpliquables qu'inhabituelles de la défense adverse, avec ses trois Français Lucas Hernandez, Dayot Upamecano (dans l'axe) et Benjamin Pavard (à droite). Embolo a ensuite laissé sa place à Thuram (73e).



"5-0 contre le Bayern, cela n'arrive pas très souvent, a déclaré Embolo. Alors on va en profiter ce soir". Une soirée cauchemardesque, à l'inverse, pour le "Rekordmeister" et surtout pour son gardien de but international Manuel Neuer, l'un des tout meilleurs au monde à son poste.



Le Borussia Mönchengladbach, trois fois vainqueur de la Coupe nationale, est actuellement 12e de Bundesliga après neuf journées. "De temps en temps, vous rêvez de quelque chose comme ça, mais vous ne croyez pas que cela deviendra réalité", a déclaré à ARD le directeur sportif de Mönchengladbach, Max Eberl.



Le tenant de cette Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund, deuxième du championnat un point derrière le Bayern, s'était lui qualifié mardi à domicile face à Ingolstadt (D2) 2 à 0.