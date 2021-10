Kevin De Bruyne et Manchester City sortent déjà en League Cup (vidéo)

Kevin De Bruyne n'a pas connu la même réussite, puisque Manchester City s'est incliné aux tirs au but face à West Ham, 5-3. Après 90 minutes sans but, Foden a manqué le premier tir au but des Cityzens qui a finalement causé la défaite des siens.

Kevin De Bruyne, qui était titulaire, a été remplacé à la 83e minute par Grealish. Leicester a empoché sa qualification aux tirs au but contre Brighton, après que le temps réglementaire s'est terminé sur le score de 2-2. Aucun Belge n'a foulé la pelouse, malgré la présence de Castagne sur le banc des Foxes et celle de Tsongui à Brighton.