XV de France: En 2011, "on doit être champions du monde", se souvient Parra

"Lors de cette finale, on doit être champions du monde", estime, dix ans après l'épilogue cruel de la Coupe du monde de rugby 2011, le demi de mêlée de Clermont Morgan Parra, repositionné à l'ouverture durant la compétition, dans un entretien à l'AFP.

Les Bleus s'étaient inclinés d'un point face aux All Blacks (8-7) à Auckland, sur fond d'arbitrage très contesté.

Q: Quel souvenir gardez-vous de ce match?

R: "La finale restera un souvenir à vie, malgré un goût d'inachevé. Ce qui est incroyable, c'est que les gens, au vu de nos premiers matches, se disaient que cette équipe ne pouvait pas être championne du monde. En poule, on a eu du mal à jouer en équipe et à mettre notre jeu en place. Après, le quart (19-12 face à l'Angleterre) et la demie (9-8 face au pays de Galles), on ne les a pas volés. Mais sur l'ensemble de la compétition, on n'a pas dominé notre sujet comme ont pu le faire les All Blacks. Et lors de cette finale, on doit être champions du monde. C'est tout le paradoxe."

Q: L'arbitrage du Sud-Africain Craig Joubert est encore aujourd'hui controversé. Étiez-vous écœuré par certaines décisions?

R: "Ecoeuré oui mais il y a aussi le sentiment que c'était très dur et que l'on était tout près. Les opportunités, on les a eues bien sûr et puis il y a cet essai qu'on prend (du pilier gauche Tony Woodcock) sur une combinaison qu'on aurait pu peut-être éviter. On aurait pu aussi marquer un autre essai... Mais on aurait pu tout faire, cela n'aurait pas tourné en notre faveur."

Q: En l'absence de Dan Carter, buteur attitré des All Blacks, et la blessure de son remplaçant à l'ouverture, Aaron Cruden, en cours de match, vous ne vous êtes pas dit qu'il y avait quand même une petite chance d'inverser la tendance?

R: "Même avant le match, on s'est dit qu'il y avait une chance. Après les hauts et les bas vécus durant cette Coupe du monde, s'il y avait bien un moment où on pouvait les battre, c'était là. Même si Carter avait joué, on aurait tout tenté. On y a cru et c'est dommage pour nous. On aurait pu marquer l'histoire. Ce sera maintenant au tour des futurs Bleus qui auront la chance de vivre une Coupe du monde en France (en 2023)."

Q: Quand François Trinh-Duc, qui vous remplace après votre blessure, a cette pénalité à 48 mètres des poteaux à la 65e minute, que vous êtes-vous dit?

R: "Sur le moment, je me suis dit que ce serait tellement mérité qu'il la mette après tout ce qu'il a vécu. Je voulais qu'il la mette pour lui et que, du coup, on en profite aussi."

Q: Avant le match, comment s'est décidé le V de la victoire que vous avez formé devant le haka néo-zélandais?

Q: "On se posait la question de savoir s'il fallait faire quelque chose ou pas, parce qu'on n'était pas en position de force. On en avait pris 30 ou 40 en poule (défaite 37-17). Quand tu fais quelque chose comme ça, il faut l'assumer après. Ce sont plus les anciens, des mecs comme Imanol (Harinordoquy), Thierry (Dusautoir, le capitaine), Roro (Aurélien Rougerie), Pascal Papé, Julien Bonnaire, Lionel Nallet, qui se sont posés cette question."

Q: Combien de temps avez-vous mis pour récupérer de cette finale?

R: "Physiquement, j'ai dû mettre un mois et demi. Psychologiquement, même encore maintenant je l'ai dans un coin de la tête. Mais, c'est fait. On n'y changera rien."

Q: Avez-vous revu le match?

R: "Non, j'ai juste revu l'action où je m'étais fait mal il y a longtemps. Je le reverrai peut-être plus tard quand je ne serai plus en activité. Malgré tout, cela reste un souvenir énorme mais aussi une aventure humaine extraordinaire. Cela m'a fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Etre très loin de chez toi comme ça et connaître des moments très intenses, quand tu es sportif de haut niveau, tu veux vivre ce genre de moment. Et j'ai eu la chance de les vivre."

Propos recueillis par Ludovic LUPPINO