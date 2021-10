Le FC Barcelone devrait officialiser l'arrivée de Xavi "dans les prochaines heures"

Le FC Barcelone s'est séparé de Ronald Koeman. Le Néerlandais a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Barça après une nouvelle défaite de son équipe en championnat (1-0 contre Rayo Vallecano).

Après 10 matchs, le Barça compte 15 points et pointe à la 9e position du classement de Liga. Le bilan en Ligue des Champions est lui aussi catastrophique, deux matchs et deux grosses défaites (0-3 contre le Bayern et 3-0 contre Benfica).

Pour remplacer le Néerlandais, le FC Barcelone n'aura pas traîné. Le média espagnol SPORT "a appris de sources proches de la négociation" que le FC Barcelone et Xavi Hernandez "sont déjà parvenus à un accord pour que l'ancien joueur du Barça siège sur le banc de l'équipe première".

Maintenant qu'un accord a été trouvé avec Xavi, il reste à convaincre le club d'Al-Saad, son club actuel au Qatar. L'Espagnol dispose d'une clause libératoire d'un million d'euro.

SPORT annonce que "l'arrivée de Xavi devrait être annoncée dans les prochaines heures."