C'est l'exception qui pourrait devenir la règle: les cinq changements au cours d'un match pourraient devenir définitifs

Réuni mercredi en comité consultatif, l’International Football Association Board (IFAB), garant des lois du jeu, a livré ses dernières recommandations dans un communiqué.

Instaurée comme amendement temporaire pendant la période de Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2022, la règle des cinq changements autorisés par match semble s'être parfaitement intégrée.

Si bien que cette modification de la troisième loi du football pourrait être appliquée de manière pérenne. "Nous avons recommandé que les compétitions puissent choisir d’augmenter le nombre de remplacements selon leurs besoins, tandis que le nombre de fenêtres de remplacement (trois en plus de la mi-temps) devrait rester le même", peut-on lire dans le communiqué.

Dans le même document, l'IFAB s'est exprimé sur le souhait qu'avait émis la Fédération d'Amérique du Sud (CONMEBOL) d'instaurer des mi-temps de 25 minutes dans certains matchs afin de pouvoir y faire des shows, à l'instar de ce qu'il se fait déjà pour le Superbowl américain.

L'instance s'est montrée sceptique sur cette proposition. "Plusieurs membres ont partagé leurs inquiétudes, particulièrement au niveau de l’impact négatif sur le bien-être des joueurs et leur sécurité après une période plus longue d’inactivité", a-t-elle déclaré.

Les positions de l’IFAB devraient être présentées plus en détail lors de sa prochaine réunion, le 25 novembre, avant le congrès annuel et une prise de décisions plus ferme, en mars prochain.