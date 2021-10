Coupe de Belgique: le supporter qui a fait un malaise durant Lierse-OH Louvain est décédé

Le supporter du Lierse qui a fait un malaise mercredi soir durant le match de coupe de Belgique contre Oud-Heverlee Louvain est décédé. Le Lierse l'a annoncé jeudi sur Twitter. L'homme, un fidèle supporter des Pallieters, avait 86 ans.

"Ce matin, nous avons appris via la famille que le supporter du Lierse qui a fait un malaise hier durant le match est malheureusement décédé plus tard dans la soirée", a expliqué le club. "Courage à la famille et aux amis!".

"Le silence pendant la pause du match était glaçant. Les services de secours ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. En tant que club, nous tenons à remercier les médecins du club, les membres du RK et nos stewards ainsi que tout le personnel pour leur intervention et leurs actions rapides", a ajouté le club.

Frans Van Parijs, 86 ans, s'est effondré mercredi après le but égalisateur du Lierse contre OHL. Il a été réanimé dans les tribunes et a été transporté conscient à l'Hôpital universitaire d'Anvers. Il est décédé plus tard dans la soirée.

Le Lierse souligne que Van Parijs était l'un des plus fidèles supporters du club. Il avait assisté à tous les déplacements européens du club et était notamment présent lors du miracle de Leeds, en 1971. Le Lierse avait renversé une défaite 0-2 à l'aller en s'imposant 0-4 à Elland Road.