Eurocoupe FIBA (d) - Namur s'impose à Malines après prolongation

(Belga) Namur s'est imposé sur le parquet de Malines jeudi soir, après prolongation (66-70) pour le compte de la 3e journée en Eurocoupe féminine. Leur première victoire dans la compétition.

Ce duel belgo-belge sur la scène européenne s'est joué au bout du suspense. Après un premier quart-temps équilibré (19-19), les Malinoises prenaient les commandes dans un 2e quart remporté 20-9 pour filer à 39-28 à la pause. Au retour des vestiaires, petit à petit et sous l'impulsion de Kamilla Ogun (17 points, 7 rebonds et 7 passes), les visiteuses réduisaient l'écart (48-42) pour arracher la prolongation à 62-62. Un temps complémentaire finalement à l'avantage des Namuroises, privées de leur staff, positif au coronavirus, qui empochent leur première victoire de la compétition. Au classement de ce groupe I, on retrouve les Espagnoles de Valence en tête avec 3 victoires en 3 matches. Suivent Malines (1-2), Ensino (1-2) et Namur (1-2). Dans le groupe E, les Russes de Nadezhda, avec Kyara Linskens, se sont imposées 88-70 face à l'Olympiakos. La Belgian Cat termine la rencontre avec 8 points (3/4 à 2 points et 2/4 aux lancers), 2 rebonds et 2 passes en 14 minutes. Nadezhda est premier de son groupe avec 3 victoires en 3 matchs. Les deux premiers, ainsi que les huit meilleurs 3e de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le tour suivant de l'Eurocoupe féminine. (Belga)