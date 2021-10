Coupe de Belgique - L'Antwerp, surpris par Westerlo, est déjà éliminé

(Belga) Troisième de Pro League, l'Antwerp a été battu 2-1 par Westerlo, leader de 1B Pro League, jeudi soir en 16es de finale de la Coupe de Belgique.

Le jeune Thomas Van den Keybus, prêté par le Club de Bruges avait ouvert le score (32e) et les Campinois menaient même de deux buts à la pause grâce à Lyle Foster (43e). En deuxième période, les hommes de Brian Priske revenaient au score par l'intermédiaire de Mbwana Samatta (75e). Les Anversois n'arrivaient pas à recoller au score et sont éliminés dès leur entrée en lice dans la compétition. Westerlo surfe sur son bon début de saison, les Campinois sont premiers de 1B Pro League avec 23 points sur 27, soit 7 points de plus que Waasland-Beveren.