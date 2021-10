ATP Vienne - Sander Gillé qualifié pour le dernier carré en double

(Belga) Sander Gillé s'est qualifié pour les demi-finales du double du tournoi de tennis ATP 500 de Vienne, épreuve sur surface dure dotée de 1.837.190 euros, jeudi en Autriche. Avec l'Allemand Dominik Köpfer, Sander Gillé s'est imposé (3-6, 7-6 (7/2) et 11-9) contre les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic qui forment la tête de série N.1.

En demi-finale, Gillé et Köpfer seront opposés aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah qui forment la tête de série N.4. Éliminés en qualifications par les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler, Gillé et Köpfer avaient été repêchés dans le tableau final en tant que 'lucky loser'. Au premier tour, la paire belgo-allemande avait battu les Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin en deux sets 7-6 (4), 6-3 en 1h11. (Belga)